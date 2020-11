Declaratia care il va INFURIA pe Cristiano Ronaldo! Pirlo l-a criticat IN DIRECT dupa meciul cu Ferencvaros! Capello: "A fost putin egoism la faza aia!"

Juventus s-a impus cu 4-1 in meciul cu Ferencvaros din Champions League.

La finalul meciului, antrenorul lui Juventus, Andrea Pirlo a analizat partida impreuna cu Fabio Capello pentru Sky Sport. Pirlo nu sa sfiit sa-l critice pe Cristiano Ronaldo si excesul sau de egoism din terenul de joc.

Desi nu i-a mentionat numele, Pirlo a lasat sa se inteleaga ca nu i-a placut atitudinea lui Ronaldo, care nu a vazut poarta pe parcursul meciului.

"In anumite momente ar trebui sa isi paseze mai mult, mai ales in fata portii. Insa in general trebuie sa fie mai putin egoisti pentru a putea inchide cat mai repede meciul. Sunt genul de antrenor care vorbeste mult cu jucatorii inainte de meci, insa pe teren trebuie sa ia deciziile potrivite", a spus Pirlo.

Fabio Capello, pe de alta parte a reaminit o faza in care nu i-a pasat lui Morata, desi acesta se afla intr-o pozitie mult mai buna de a inscrie, risipind astfel ocazia.

"Morata a fost generos si i-a oferit lui Cristiano un gol in prima repriza, care a anticipat pozitia unui aparator, desi nu s-a incheiat cu gol. In a doua jumatate, Morata a asteptat pasa lui Cristiano, insa nu a venit. A fost putin egoism!", a spus Capello.