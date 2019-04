Champions League se schimba din temelii! MODIFICARI URIASE anuntate: nu se mai pastreaza aproape nimic din actualul format! Cum va arata

UEFA Champions League se pregateste de o schimbare uriasa, poate cea mai importanta de la lansarea competitiei.



Potrivit jurnalistilor francezi de la L'Equipe schimbarile anuntate pentru 2024 sunt uriase. Practic, din actualul format vor fi pastrate doar fazele eliminatorii. Grupele si sistemul de calificare in grupe se modifica radical.

Mai exact, din 2024 UEFA Champions League va trece la un format cu 4 grupe a cate 8 echipe in loc de 8 grupe a cate 4 echipe asa cum este in prezent. Fiecare echipa va juca astfel cate 14 meciuri in faza grupelor. Din fiecare grupa se vor califica primele 4 clasate, iar echipele ajunse in optimi vor fi calificate automat in sezonul urmator al UEFA Champions League.

Mai mult, din noul format nu se vor mai califica automat echipe in Europa League asa cum se intampla acum. Echipele clasate pe locurile 5 in cele 4 grupe vor merge in preliminariile UEFA Champions League pentru sezonul viitor. Echipele clasate pe locurile 6 si 7 se vor duela intr-o minicompetie play-out: castigatoarele vor merge in preliminariile UEFA Champions League, iar invinsele in Europa League. Echipele de pe locul 8 vor merge in tururile preliminare ale Europa League din sezonul urmator.

Cu alte cuvinte, daca "schita" prezentat de L'Equipe se va respecta, nu va mai conta locul din campionat pentru o participare in UEFA Champions League sau Europa League. Din cele 32 de echipe care vor participa in sezonul 2024, 24 se vor regasi si in editia urmatoare.