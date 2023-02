Ce cotă de piață are Vinicius, fotbalistul lui Real Madrid care a reușit o dublă cu Liverpool, scor 5-2

Darwin Nunez (4) şi Mohamed Salah (14) au marcat pentru ''cormorani'', iar golurile oaspeţilor au fost reuşite de Vinicius (21, 36), Eder Militao (47) şi Karim Benzema (55, 67).

Brazilianul de 1,76 m a impresionat în meciul de pe Anfield, Liverpool - Real Madrid 2-5, din prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. A provocat mai mereu panică în atac și și-a ajutat colegii din defensivă. Mai întâi pe David Alaba, iar după accidentarea austriacului pe Nacho.

Vinicius, care mai are contract cu Real Madrid până pe 30 iunie 2024, a excelat și prin felul în care s-a demarcat, mai-mereu, prinzându-i pe contre-pied pe fundașii lui Liverpool.

„Ăsta e Real Madrid! Vreau să rămân aici să continui să fac și mai multă istorie. Asta e casa mea!”, a spus Vinicius, la finalul partidei.

Vinicius (22 de ani) l-a avut adversar direct pe Trent Alexander-Arnold și a reușit să-l domine pe fundașul dreapta al naționalei Angliei.

Vinicius a ajuns după cele două goluri marcate pe Anfield la 18 reușite în acest sezon, în cele 35 de partide jucate pentru echipa lui Carlo Ancelotti.

Brazilianul are o cotă de 120 milioane de euro - cea mai înaltă atinsă în carieră.

Real Madrid este doar a doua echipă din istoria competiţiilor europene care a marcat cinci goluri într-un singur meci împotriva lui Liverpool, după Ajax în decembrie 1966 în Cupa Campionilor Europeni (5-1).

Partida a început cum nu se putea mai bine pentru „cormorani”. Darwin Nunez a înscris o bijuterie de gol cu călcâiul în minutul patru, iar Mohamed Salah a majorat diferența după o eroară colosală făcută de Thibaut Courtois în minutul 14.

Ulterior, Vinicius Junior a plasat un șut la colțul lung și l-a învins pe Alisson în minutul 21. Portarul lui Liverpool a gafat 15 minute mai târziu în fața aceluiași brazilian, când a trimis o minge direct în picioarele acestuia, iar balonul a sărit în poartă și tabela a indicat 2-0.

Vinícius Júnior is the first player in European Cup & Champions League history to score 5 goals against Liverpool.

În partea a doua a meciului, Real Madrid a început recitalul. Mai întâi, Eder Militao a pus gruparea „blanco” în avantaj în minutul 47. Karim Benzema a dus scorul la 4-2 în minutul 55, iar francezul și-a mai trecut în cont un gol în meciul de pe Anfield în minutul 67.

In the first place Henderson should have intercepted this ball off from Vinicius.He dribbles Hendo but Fabhino and Joe Gomez stood there watching him. This goal was clearly avoidable. #lfc pic.twitter.com/vTBjX6BiBG