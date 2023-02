Floyd Mayweather e hotărât să bată toți influencerii din lume! Cine e Aaron Chalmers, adversarul de sâmbătă (live pe VOYO, de la 21:00)

de ALEXANDRU GANCI

După o carieră colosală în box, unde este considerat unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, Floyd a desoperit că poate să facă bani foarte frumoși cu meciuri demonstrative.

Dupa înfruntarea cu Conor McGregor, americanul a început să colinde întreaga lume și să-i “pedepsească” pe toți influencerii care au descoperit că este foarte atractiv să organizezi meciuri de box cu alte celebrități.

Floyd și Marea Britanie, relație complicată

Logan Paul a fost primul pe lista lui Floyd, iar de atunci Mayweather a făcut ce știe el cel mai bine, s-a adaptat și a început să facă bani.

Relația dintre Floyd și Marea Britanie este una destul de complicată, pentru că Floyd a reușit să-l distrugă pe cel mai iubit fiu al Albionului, Ricky Hatton când acesta se afla în vârful carierei sale.

Sâmbătă Floyd va ajunge la O2 Arena, dar nu pentru o revanșă oferită lui Hatton, ci pentru un meci cu o vedetă de reality și fost luptător de MMA, Aaron Chalmers.

Dincolo de trecutul său de televiziune, Chalmers a câștigat respectul comunitătii de box din întreaga lume pentru că a acceptat meciul împotriva lui Floyd din scurt.

Cum adversarul inițial al lui Floyd pentru 25 ianuarie a renunțat la meci, Chalmers s-a hotărât sa intre în ring impotriva lui TBE cu mai puțin de o lună de pregătire.

Chalmers a luptat în Bellator

Chalmers a luptat în Bellator la categoria 78 kg, fiind asadar doar cu 8 kg mai greu decat Floyd. “Am acceptat imediat aceasta sansa, este o onoare sa fiu in acelasi ring cu unul dintre cei mai mari boxeri din istorie”, a declarat britanicul.

Ne așteptăm prin urmare la un spectacol total la Londra, mai ales pentru că știm ca Floyd are tendința să anunțe că meciurile sunt demostrative, dar in momentul în care intră in ring devine iar Pretty Boy Floyd ca in tinerete.