Galacticii au reuşit să deschidă scorul în minutul 74, când Toni Kroos a executat un corner, iar Dani Carvajal a înscris cu o lovitură de cap.

În minutul 83, Maatsen a greşit flagrant, trimiţând o pasă greşită, la adversar, a urmat o prelungire până la Vinicius Jr. care a stabilit scorul final.

După succesul de la Londra, campioana Europei a organizat o petrecere în centrul orașului Madrid, iar fanii prezenți la eveniment au avut parte de un show din partea tehnicianului italian.

La doi ani distanță de când s-a bucurat pentru titlul câștigat în La Liga, când a realizat deja celebra fotografie cu trabuc, Carlo Ancelotti a recreat imaginea alături de Camavinga, Militao, Vinicius Jr., Alaba și Rodrygo.

Carlo Ancelotti recreated his iconic cigar picture with Camavinga, Militão, Vinicius, Alaba, and Rodrygo ???? pic.twitter.com/MoJuT28taZ