BREAKING NEWS! UEFA a anuntat locatiile pentru urmatoarele patru finale Champions League! Unde se joaca finala din sezonul urmator

Pe contul oficial al UEFA a aparut locatiile urmatoarelor patru finale din Champions League. Astfel, finala din sezonul urmator se va desfasura la Saint Petersburg, Rusia.

Finala din 2023 va fi gazduita de Istanbul, in Turcia, iar cea din 2024 se va juca in Londra, urmand ca finala Champions League din 2025 sa se joace la Muchen, in Germania.

