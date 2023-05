Basarab Panduru s-a uitat atent la Real Madrid, apoi s-a dezlănțuit după recitalul lui City

Bsarab Panduru, fostul mare mijlocaș al Stelei și al Benficăi Lisabona, a văzut recitalul dat de Manchester City în returul semifinalelor Ligii Campionilor și și-a exprimat surprinderea în privința cifrelor înregistrate de Real Madrid.

Panduru, acum analist TV la Orange Sport, susține că trupa lui Carlo Ancelotti nu și-a respectat blazonul pentru un meci de o asemenea anvergură. Dominată clar de englezi, Real Madrid nu a găsit niciun culoar pentru a distruge defensiva perfectă pusă la punct de Pep Guardiola.

”Nu cred că s-a întâmplat niciodata într-o semifinală să ajungi la cifrele ăstea, e de Liga a 5-a. Nu ai cum să te prezinţi aşa. City a venit în mare formă. Rezultatul ăsta e din calea afară de mare. Dar la 4-0... Credeai că nu au şanse. A fost ceva de rar vezi aşa demonstraţie de putere”, a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport

If Manchester City win their first UCL trophy, is it time to consider Pep Guardiola as the GOAT manager? ???????? pic.twitter.com/yjUY0Ft2nm