10 la 196! Statistică rușinoasă în Manchester City - Real Madrid

După 1-1 în tur, Manchester City a dominat clar în startul meciului. După primele 45 de minute, echipa lui Pep Guardiola avea o posesie de aproximativ 72%, două goluri marcate de Bernardo Silva și multe alte ocazii ratate, inclusiv două ale lui Ering Haaland.

Statisticile au arătat dezastruos pentru Real Madrid în prima repriză. Conform ESPN, spaniolii au atins mingea de doar 10 ori în ultima treime, în timp ce Manchester City a avut nu mai puțin de 196!

Real Madrid finished the first half with 10 touches in the attacking third.

Man City had 196 ???? pic.twitter.com/eFQfuPfN7T