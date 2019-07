"Baietii nu au uitat sa joace fotbal, eu nu am uitat sa antrenez!" Dan Petrescu a facut SHOW dupa meci: "Am si eu un nume in Romania, un CV! Ce trebuie sa mai fac ca sa demonstrez?"

CFR s-a calificat in turul 2 preliminar al UEFA Champions League dupa ce a castigat returul cu Astana cu 3-1.



Omrani a marcat toate cele trei goluri ale clujenilor. Dan Petrescu isi felicita jucatorii, si in special pe Arlauskis care a reusit o parada cat o calificare la ultima faza a meciului.

Petrescu este insa suparat si dezamagit din cauza faptului ca munca sa a fost pusa la indoiala dupa un inceput mai slab de sezon.

"Fiecare a jucat mai bine decat de obicei. Baietii au caracter, nu au uitat sa joace fotbal. Eu nu am uitat sa antrenez, asa cum se credea. Toata lumea credea ca dupa trei meciuri, gata, Dan Petrescu nu e bun. Stati putin, ca am si eu un nume, un CV in Romania. Ce trebuie sa fac ca sa mai demontrez? Poate sa ia Champions League! Bilel s-a trezit la timp. Degeaba am castigat azi daca nu facem un meci fantastic cu Maccabi. Arlauskis a facut un miracol la ultima faza. Cand am luat gol le-am spus baietilor ca daca dam doua goluri pana la pauza, ne calificam. Altfel, era imposibil. La ultima faza a fost dezastru. Nu stiu cum a scos Arlauskis. Nu aveam voie... eram 7-8 prin careu, ne uitam cum dau aia cu capul", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.