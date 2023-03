Antonio Conte, criticat de un jucător de la Tottenham după eliminarea din Champions League: ”M-a lăsat iar pe bancă”

După 0-1 în tur cu AC Milan, Spurs nu a reușit să întoarcă rezultatul și a remizat la Londra, 0-0, astfel că a părăsit competiția.

Richarlison (25 de ani), atacantul brazilian de la Tottenham, nu s-a abținut și a contestat public decizia luată de Antonio Conte de a-l ține pe bancă până în minutul 70, când l-a înlocuit pe Emerson Royal.

”Sunt sincer, acest sezon a fost de rahat. Vreau să joc. Nu am înțeles (n.r. - decizia lui Conte). Eram într-un moment bun, dar Conte m-a lăsat iar pe bancă. Ieri m-a anunțat în primul ”11”, iar apoi... pe bancă, din nou!”, a spus Richarlison, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

În ciuda declarațiilor oferite de sud-american, acesta are cifre modeste în acest sezon. A marcat de două ori în 25 de partide, ambele goluri în Champions League, cifră la care se mai adaugă și alte trei pase decisive, în toate competițiile.

