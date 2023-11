A reușit un hat-trick în UCL, dar la final a refuzat să ia mingea: "Nimeni nu își îmagina că se încheie așa"

Fără punct obținut în primele patru meciuri, Benfica a avut o primă repriză de vis și a marcat de trei ori contra lui Inter. Marcator a fost Joao Mario, care și-a trecut în cont un hat-trick după primele 34 de minute ale primului act.

Cu mulți jucători importanți odihniți la acest meci, având în vedere că era deja obținută calificarea matematică în optimi, Inter a reușit să egaleze în actul secund. Marko Arnautovic (51'), Davide Frattesi (58') și Alexis Sanchez (72') au marcat pentru finalista Champions League din sezonul trecut, care rămâne astfel neînvinsă.

După meci, Joao Mario a refuzat să ia mingea care se acordă de obicei jucătorului care reușește să marcheze trei goluri într-o partidă. Mijlocașul portughez a fost foarte dezamăgit pentru că Benfica nu a reușit să profite de avantajul din primul act și să câștige.

"E greu de explicat ce s-a întâmplat, având în vedere cum s-au derulat lucrurile în prima repriză și ce a fost în a doua. Am făcut niște greșeli, e adevărat, însă anumite detalii au fost împotriva noastră în seara asta. E greu de înțeles de ce. După prima repriză nimeni nu își imagina va încheia că se va întâmpla asta", a spus Joao Mario, după meci.

Joao Mario a fost legitimat în perioada 2016-2021 chiar la Inter, formație în tricoul căreia a strâns 69 de meciuri și patru goluri. Mijlocașul în vârstă de 30 de ani este campion european cu Portugalia în 2016.

În urma acestei remize, Benfica rămâne pe ultimul loc în grupa D, cu un punct, iar în ultima rundă trebuie să învingă RB Salzburg (4p) pentru a mai spera la un loc în Europa League. Real Sociedad și Inter Milano, ambele cu 11 puncte, sunt deja calificate în optimile UCL.

