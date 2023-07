Tragerea la sorți le-a adus celor de la Farul, în opinia multor specialiști, una dintre cele mai dificile adversare posibile din această fază - Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, obișnuită în ultimii ani cu calificări în grupele Champions League sau Europa League.

Denis Zmeu prefațează Farul - Sheriff: "Sheriff vrea în grupe, nu contează cine este adversarul"

Lotul celor de la Sheriff a suferit numeroase modificări în această vară, iar bookmakerii o dau favorită la meciul tur pe Farul. Pentru a înțelege mai bine situația actuală a adversarei campioanei României, SPORT.RO a stat de vorbă cu Denis Zmeu, fostul mijlocaș de la FC Vaslui, care a petrecut jumătate de sezon la Sheriff în postura de preparator fizic.

Plecat de la Sheriff în ianuarie, la Ararat-Armenia, Zmeu cunoaște foarte bine mentalitatea clubului din Transnistria și dezvăluie discuțiile avute cu câțiva jucători ai echipei lui Roberto Bordin. Fostul fotbalist născut la Chișinău se așteaptă la un meci spectaculos și subliniază că Farul nu poate pleca din postura de favorită la acest duel.

"Va fi un meci foarte interesant pentru că ambele echipe joacă un fotbal foarte spectaculos. Sheriff are acum un antrenor italian, dar nu e genul de italian care să pună foarte mult accent pe faza defensivă. Are un joc combinat, cu multe faze de gol, dar se și organizează bine pe faza defensivă. La meciurile lor pe care le-am urmărit eu, au fost aproape de perfecțiune pe faza defensivă. Acolo sunt buni! Au adus jucători noi acolo. Știind conducerea de la Sheriff, sunt sigur că au planuri foarte mari anul acesta în Europa.

De partea cealaltă, știindu-l pe Hagi cum e, sigur va dori să treacă mai departe, dar din start pot să spun că Sheriff e o echipă foarte solidă, are experiență foarte solidă. Chiar și anul trecut, pe vremea mea, am jucat meciuri foarte tari și nu am fost cu nimic inferiori celor de la Manchester United sau Real Sociedad. Adversarele au avut un pic mai multă calitate, dar ca meci, per total, nu au fost cu nimic peste.

Conducerea de la Sheriff e foarte îndrăzneață și au planuri mari pentru acest sezon. Nu vor accepta să nu meargă mai departe. D-asta au adus și jucători, l-au adus pe Luvannor, care a mai fost la Sheriff. E un jucător foarte talentat, experimentat și eu cred că e un plus mare pentru echipă. Un lider 100% al acestei echipe.

Chiar aseară am vorbit cu un antrenor de acolo și mi-a zis că ei au doar un gând: să facă un joc foarte bun și să obțină un rezultat bun. La ei, obiectivul este clar calificarea în grupe, fie Champions League, fie Europa League. Conference League nu cred că le convine, dar tot sunt niște bani și acolo. Eu nu pot spune cu încredere că vor face și vor drege, pentru că nu mai sunt de jumătate de an acolo, dar au rămas și jucători pe care îi cunosc. Chiar acum vreo două săptămâni am vorbit cu doi dintre ei și mi-au zis că au un singur gând, că în capul lor nu există altceva decât să treacă mai departe. Și că nu contează care e adversarul, că e Farul sau Manchester United. Mentalitatea clubului a crescut foarte mult pentru că ani la rând s-au întâlnit cu adversari puternici.

Farul a avut câteva meciuri amicale mai puternice, cu adversari mai valoroși. Chiar dacă au pierdut cu polonezii și cu cine au mai jucat ei, eu zic că e benefic să ai adversari mai puternici. Sheriff, de partea cealaltă, a jucat cu adversari mai slăbuți, din campionatul Moldovei. Aici cred că e un plus pentru echipa Farului, pentru că a avut adversari mai puternici.

Nu pot să spun despre o favorită 100%, dar din start spun că Farul nu e favorită. Sută la sută nu! Chiar dacă casele de pariuri o dau favorită pe Farul, Sheriff este o echipă foarte puternică, foarte solidă, foarte bine organizată. Italianul este un antrenor foarte bun și a demonstrat deja la Sheriff și la naționala Moldovei. Îl cunosc și știu cum vede lucrurile.

Eu sunt de partea celor de la Sheriff. Am lucrat acolo, îi cunosc foarte bine și le urez succes, dar îmi place și Farul, de cum a crescut Hagi echipa. E un super profesionist și mereu vrea doar rezultate pozitive, d-asta și ca jucător a fost foarte mare. Mentalitatea lui se vede și la echipă. Joacă un fotbal frumos, cu posesie, cu faze de poartă și chiar îi felicit pe cei de la Farul, au meritat să fie campioni", a spus Denis Zmeu, pentru Sport.ro.

Roberto Bordin (58 de ani), instalat la Sheriff Tiraspol în ianuarie 2023, se află la al doilea mandat la formația din Transnistria, după cel din perioada octombrie 2016 - aprilie 2018. Italianul are în CV și naționala Moldovei (februarie - noiembrie 2021), dar și o experiență ca antrenor secund la CFR Cluj, în primul mandat al lui Andrea Mandorlini (noiembrie 2019 - septembrie 2010).

(58 de ani), instalat la Sheriff Tiraspol în ianuarie 2023, se află la al doilea mandat la formația din Transnistria, după cel din perioada octombrie 2016 - aprilie 2018. Italianul are în CV și naționala Moldovei (februarie - noiembrie 2021), dar și o experiență ca antrenor secund la CFR Cluj, în primul mandat al lui Andrea Mandorlini (noiembrie 2019 - septembrie 2010). 12 transferuri a făcut Sheriff în această vară

a făcut Sheriff în această vară Doar 5 jucători cu cetățenie moldoveanească are Sheriff în lot. Cei mai mulți dintre fotbaliștii actuali provin din Africa sau America de Sud.



Denis Zmeu (38 de ani) a lucrat la Sheriff Tiraspol în perioada iunie 2022 - ianuarie 2023

Ce urmează pentru Farul după ”dubla” cu Sheriff

Câştigătoarea dintre Farul Constanţa şi Sheriff Tiraspol ar urma să o întâlnească în turul 2 preliminar din Champions League pe Maccabi Haifa, care marți a câștigat cu 4-0 în deplasare la Hamrun Spartans (Malta).

Dacă Farul lui Gheorghe Hagi va fi eliminată de Sheriff din Liga Campionilor, campioana României va juca în turul secund preliminar al Europa Conference League cu învinsa dintre Urartu (Armenia) şi Zrinjski Mostar (1-0 în deplasare pentru echipa din Bosnia în prima manșă).