PSG nu a avut milă de Maccabi Haifa în penultimul meci din grupele UEFA Champions League. Pe Parc des Princes, elevii lui Christophe Galtier (56 ani) i-au învins pe israelieni cu 7-2, la capătul unui meci în care Lionel Messi (35 ani) și Kylian Mbappe (23 ani) au marcat câte o dublă, iar Neymar (30 ani) și Carlos Soler (25 ani) au punctat câte odată, ajutați de autogolul lui Sean Goldberg (27 ani).

Lionel Messi, triplu record după meciul cu Maccabi Haifa, din UEFA Champions League

Cu două goluri și două pase decisive, superstarul argentinian a fost omul serii în PSG - Maccabi Haifa, 7-2. Iar OptaJoe a remarcat că deținătorul a 7 Baloane de Aur a reușit să doboare trei recorduri într-o singură seară.

„Lionel Messi este cel mai în vârstă din istoria UEFA Champions League care marchează de douări și oferă două pase decisive în același meci, la 35 de ani și 123 de zile”.

„De la debutul în UEFA Champions League, în 2004-2005, Lionel Messi a înscris cele mai multe goluri din afara careului, 23, cu unul mai mult decât Cristiano Ronaldo”.

„Lionel Messi este singurul jucător care a înscris mai mult de 10 goluri și a oferit mai mult de 10 pase decisive dintre toți jucătorii din primele 5 campionate ale Europei”.

Spre deosebire de primul sezon la PSG, în această stagiune, Lionel Messi are cifre extraordinare. În 16 meciuri disputate în toate competițiile a marcat 11 goluri și a oferit și a oferit 12 pase decisive.