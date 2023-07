KI Klaksvík a fost echipa surpriză de la mijlocul săptămânii. Campioana din Insulele Feroe a eliminat-o pe campioana Ungariei, Ferencvaros, după o victorie istorică la Budapesta, scor 3-0. Arni Frederiksberg, de două ori, și ivorianul Luc Kassi au înscris pentru feroezi, care au marcat toate golurile în prima repriză.

Pregătită de Magne Hoseth, fost internațional norvegian, KI Klaksvík a trecut mai departe fără gol primit și o va întâlni în turul doi preliminar din UEFA Champions League pe BK Häcken, campioana din Suedia.

Până atunci, eroii din Feroe s-au întors acasă și au avut parte de o primire „fierbinte”. Câteva sute de suporteri i-au așteptat pe jucătorii lui Klaksvík, au cântat și au aprins torțe, un eveniment rar întâlnit în această parte a Europei.

De asemenea, pe filmare se observă că unii fani poartă geci și căciuli. Deși este luna iulie și Europa suferă din cauza caniculei, în Feroe vremea este răcoroasă. La Klaksvík plouă și temperaturile nu depășesc 12 grade.

Nobody does like we do it????????????@KI_Klaksvik pic.twitter.com/SWZTUmpKAB