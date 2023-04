Formația dirijată de Leo Grozavu se află în acest moment în vârful clasamentului din play-off-ul Ligii a 2-a. Poli Iași are 44 de puncte, iar în primele două etape a obținut o victore (2-1 vs Oțelul Galați, în deplasare) și un rezultat de egalitate (1-1 vs Gloria Buzău, acasă).

Zăpada le-a venit de hac! Decizia luată de Poli Iași, la patru zile înainte de meciul cu CSA Steaua

Administrația Națională de Metereologie a emis miercuri cod roșu de vremea rea în județele Botoșani și Iași. Ninsoarea i-a acaparat pe ieșeni, iar trupa lui Leo Grozavu a decis să mute antrenamentele la Mogoșoaia, din cauza faptului că nu există terenuri practicabile în oraș sau în apropiere.

„Lotul Politehnicii se mută la Mogoșoaia!

Din cauza lipsei terenurilor practicabile din Iași, conducerea clubului a hotărât ca echipa și staff-ul tehnic să plece mâine dimineață la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia. Acolo, elevii lui Leo Grozavu vor avea cele mai bune condiții de pregătire pe terenuri cu iarbă naturală a jocului de marți cu Steaua. La baza care aparține de Federația Română de Fotbal alb-albaștrii se vor antrena până luni, inclusiv”, se arată într-un comunicat emis de Poli Iași pe Facebook.

