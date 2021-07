Steaua nu mai stie sa piarda! Inca o victorie clara in ultimul amical inainte de debutul in Liga 2

Steaua se pregateste intens pentru startul noului sezon din Liga 2.

Recent promovata in Liga 2, echipa lui Daniel Oprita a uitat cum este sa pierzi. Dupa victoria clara din meciul de inaugurare a arenei din Ghencea, in fata lui OFK Belgrad, 6-0, 'miliarii' au invins-o pe Astra cu 3-1, intr-un amical jucat pe 14 iulie.

In ultimul amical, Steaua a jucat cu CS Afumati, echipa cu care s-a luptat pentru un loc in Liga 2 in barajul de promovare. In meciul de sambata, jucatorii lui Oprita au castigat cu 4-0. Bogdan Chipirliu a deschis scorul rapid, in minutul 11, iar tot el a reusit 'dubla' in minutul 59. Rasdan a marit avantajul in minutul 78, iar Rares Enceanu a inchis tabela de marcaj cu reusita sa din minutul 93.

Singurul meci pierdut din amicalele din aceasta vara a fost in fata Clinceniului, 1-2.

Prima etapa in Liga 2 are loc pe 31 iulie, iar luni, 19 iulie are loc tragerea la sorti a noului sezon.