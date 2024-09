Steaua continuă parcursul aproape fără greșeală din Liga 2

Formația pregătită de Daniel Oprița s-a impus cu scorul de 1-0, în primul meci al etapei a șaptea. Singurul gol al partidei a fost marcat de David Matei, în minutul 21.

În urma acestei victorii, Steaua rămâne neînvinsă în acest sezon, cu patru victorii și trei rezultate de egalitate, cu punctaj maxim în deplasare, în timp ce gazdele au bifat al treilea eșec la rând.

În Liga a doua este lider Csikszereda, cu șase victorii din tot atâtea partide și maximum de puncte, în timp ce podiumul este completat de CS Afumați, cu 12 puncte.

A plecat din Ghencea și acum dă goluri în Spania

Paulino „Pau” Miguélez (25 de ani) a evoluat în returul sezonului trecut la Steaua. Crescut de Racing Santander și trecut pe la cluburi precum Girona, Sevilla B, Las Palmas sau Hércules Alicante, spaniolul venit în România de la CD Calahorra nu s-a impus în Ghencea.

Miguélez a strâns doar șase meciuri pentru „militari”, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă de gol. La finalul stagiunii, s-a întors în Spania, unde a semnat cu SD Logroñés, în a patra ligă.

Mijlocașul ofensiv a povestit de ce nu a avut mare succes în România. „Eu m-am antrenat la maximum zi de zi și în meciurile pe care le-am jucat am încercat să dau tot ce am mai bun ca să-l conving pe antrenor și să ajut echipa. Nu am avut nicio problemă cu Daniel Oprița, dar cred că am plătit pentru că Steaua nu a reușit să intre în play-off, iar eu pentru asta venisem în România. Dar sunt mulțumit cu minutele jucate, cred că am putut să arăt ce pot”, a explicat spaniolul.