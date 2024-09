Paulino „Pau” Miguélez (25 de ani) a evoluat în returul sezonului trecut la Steaua. Crescut de Racing Santander și trecut pe la cluburi precum Girona, Sevilla B, Las Palmas sau Hércules Alicante, spaniolul venit în România de la CD Calahorra nu s-a impus în Ghencea.

Miguélez a strâns doar șase meciuri pentru „militari”, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă de gol. La finalul stagiunii, s-a întors în Spania, unde a semnat cu SD Logroñés, în a patra ligă. „Pau” a debutat în forță la noua sa formație și în primele două etape a reușit două goluri și un assist!

„Pau” Miguélez, despre experiența în Ghencea: „Venisem pentru play-off!”

„Sunt fericit la Logroñés, sunt aproape de casă aici. Am început bine și am avut șansa să marchez și să fiu un jucător important pentru echipă. Logroñés are ca obiectiv să promoveze și sper să reușim să-l îndeplinim”, a spus Miguélez, pentru sport.ro.

Mijlocașul ofensiv a povestit și de ce nu a avut mare succes în România. „Eu m-am antrenat la maximum zi de zi și în meciurile pe care le-am jucat am încercat să dau tot ce am mai bun ca să-l conving pe antrenor și să ajut echipa. Nu am avut nicio problemă cu Daniel Oprița, dar cred că am plătit pentru că Steaua nu a reușit să intre în play-off, iar eu pentru asta venisem în România. Dar sunt mulțumit cu minutele jucate, cred că am putut să arăt ce pot”, a explicat spaniolul.

75.000 de euro valorează „Pau” Miguélez, potrivit Transfermarkt.

Miguélez are selecții la reprezentativele U16, U17 și U18 ale Spaniei.

„Și fanii Stelei au obosit! Echipa ar trebui să fie în prima ligă”

„A fost o experiență bună pentru mine să fiu la un club ca Steaua, să pot să mă bucur de tot ce înconjoară echipa asta. E adevărat că mi-ar fi plăcut să am mai multe oportunități. Steaua e un club mare în Europa și e păcat că nu poate fi unde îi e locul.. Din punct de vedere sportiv, jucătorii și antrenorii își doresc să fie în prima ligă. Pentru istoria Stelei și pentru fani, echipa ar trebui să fie acolo.

M-am simțit foarte bine în România, conducerea Stelei m-a ajutat cu tot ce am avut nevoie. Mi-a plăcut orașul, sunt recunoscător că am avut ocazia să joc la Steaua. Nu exclud să revin în România, dacă apare vreo oportunitate. Sper că Steaua va putea până la urmă să promoveze. Și fanii au obosit, e o situație care trebuie să se schimbe”, a mai zis Miguélez