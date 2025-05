Introdus în debutul reprizei secunde, Marius Ștefănescu a înscris în minutele 72 și 77. Fostul jucător al lui Sepsi nu mai evoluase în campionat de la finalul lunii februarie.

Marius Ștefănescu, dublă în U Cluj - FCSB 0-2: "Am demonstrat de ce suntem campioni"

După o lungă perioadă în care a fost supus criticilor patronului sau a fost rezervă neutilizată, Ștefănescu a apărut în sfârșit zâmbitor la interviurile de după meci.

"Cred că am jucat foarte bine în seara asta, am demonstrat de ce suntem campioni. În primul rând, ne-am respectat pe noi. Mă bucur foarte mult că am reușit să îmi ajut echipa.



Vă dați seama, m-am bucurat. N-am mai înscris de multă vreme. Totuși, nu e important cine înscrie la această echipă. Echipa trebuie să fie primordială și s-a văzut pe parcursul acestui sezon că nu a contat cine a înscris, însă mă bucur pentru aceste două goluri.



Am fost foarte bine mobilizați, am știut de ce venim aici, chiar dacă eram campioni de aseară. S-a văzut mentalitatea noastră. Cred că am demonstrat și în această seară că nu s-a pus problema cine va câștiga acest campionat.



Cu siguranță nu avem cum să o lăsăm mai moale. Trebuie să ne facem treaba. Sunt sigur că vom da tot ce e mai bun din noi și în cele două etape rămase", a spus Marius Ștefănescu, după U Cluj - FCSB 0-2.

6 goluri și 3 pase decisive a reușit Ștefănescu la FCSB în 43 de partide jucate în acest sezon.

VIDEO FCSB a sărbătorit pe Cluj Arena după meci