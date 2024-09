De câteva luni, starea de sănătate a legendei lui Dinamo se degradase, iar în cele din urmă a pierdut lupta cu o boală necruțătoare, cu Alzheimerul. În urma lui rămâne o carieră care nu va fi uitată, presărată cu momente culminante, care l-au transformat într-un nume gravat pentru totdeauna în inimile suporterilor din ”Ștefan cel Mare” și nu numai.

Născut pe 11 noiembrie 1951, într-o comună din județul Teleorman, la Botoroaga, a început, paradoxal, fotbalul la Steaua, chiar dacă a făcut istorie la Dinamo și e apreciat de toată suflarea dinamovistă. A jucat timp de nouă ani la Jiul Petroșani (1971 – 1979), timp în care a marcat 74 de goluri.

Gigi Mulțescu, legendă la Dinamo

De la formația din Petroșani a început să tragă multe priviri, pentru că la trei ani distanță după ce a semnat cu Jiul a intrat în atenția echipei naționale. A primit convocarea, iar în carieră a fost de 15 ori pe teren sub tricolor, în ceea ce au reprezentat marile realizări din cariera din teren. A și marcat de trei ori.

În 1979 a urmat trecerea la Dinamo, unde a petrecut șase ani și numele i-a fost asociat cu trei titluri în tricoul ”câinilor”, în 1982, 1983 și 1984. A cucerit și două Cupe ale României, în 1982 și 1984, iar în prezențe experiența la Dinamo se traduce în 132 de partide și 29 de goluri.

Gigi Mulțescu a fost un fotbalist loial, iar în carieră, după experiența de la Dinamo, nu a mai jucat decât pentru trei echipe și a bifat o revenire de două sezoane la Jiul Petroșani, imediat după plecarea de la Dinamo.

O carieră de antrenor apreciat: Gigi Mulțescu ”Smurdul”

Până să agațe ghetele în cui și să înceapă o carieră apreciată de antrenor, a mai îmbrăcat tricourile echipelor CSM Suceava, Rocar și UTA. Mulțescu știa că se va face ”principal”, iar primul contact cu banca tehnică l-a avut în perioada 1985 – 1987, când a plecat de la Dinamo și a semnat cu Jiul. A îndeplinit rolul de antrenor-jucător.

A devenit ”principal” în 1990, când a preluat echipa pe care a iubit-o cel mai mult în carieră, Dinamo, echipă la care a mai activat de câteva ori apoi, în carieră, ultima dată în urmă cu câțiva ani.

Mulțescu a activat la formații precum Dacia Unirea Brăila, Sportul Studențesc, Astea, Poli Timișoara, Petrolul, Jiul, FC Brașov sau FC Vaslui în România, ca antrenor. A avut experiențe și în afară, la Samsunspor, Kayserispor, Adanaspor, Ankaragucu (Turcia) sau Al-Ettifaq (Arabia Saudită).

”1974 a fost cel mai bun an al meu! Când spun că '74 a fost anul meu mă refer la faptul că atunci am luat Cupa României cu Jiul, cu naționala studențească am câștigat Campionatul Mondial Universitar din Franța, unde am purtat și banderola de căpitan, iar cu reprezentativa de tineret am devenit campion balcanic.

În plus, am înscris în toate finalele acestor competiții! O fi puțin?!”, declara Gigi Mulțescu pentru Gazeta Sporturilor acum doi ani, chiar dacă au fost multe momente care i-au marcat cariera de jucător.

Momentul de referință, 1983, Dinamo - Hamburg

Poate cel mai important moment din cariera lui Gigi Mulțescu pentru fanii dinamoviști este un meci de referință în istoria clubului. Pe 19 octombrie 1983, Dinamo învingea categoric deţinătoarea Cupei Campionilor Europeni, în faţa a 70.000 de oameni, pe Stadionul ”23 august”.

Gigi Mulțescu reușea un gol antologic, de la 40 de metri, iar scorul final era 3-0 pentru Dinamo la final. În acel sezon, Dinamo reușea să ajungă în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, duelul cu Hamburg având loc chiar în sferturile de finală.

De altfel, Mulţescu avea să marcheze şi în returul din Germania, iar Dinamo reușea o performanță fabuloasă pentru fotbalul românesc.

”A murit în dimineața asta, în spital. Încă nu realizez că tata nu mai este. O să ne fie tare greu, dar asta este viața. Totuși, vă spun sincer că speram din tot sufletul meu că tata o să treacă cu bine și peste asta și să o să vină acasă. â

Dar uitați și voi că nu s-a mai putut. Sper că tatăl meu va rămâne pentru totdeauna în sufletul oamenilor de fotbal și al tuturor dinamoviștilor. Dumnezeu să îl odihnească în pace. În următoarele ore ne vom ocupa de toate formalitățile necesare”, a declarat Cătălin Mulțescu, fiul lui Gigi Mulțescu, pentru ProSport.