Schimbare în vestiarul CSA Steaua! Decizia luată de Daniel Oprița după prima victorie a „militarilor” în ultimele cinci etape

Tehnicianul „militarilor” a hotărât să numească un nou căpitan în locul lui Dean Beța. În perioada următoare, liderul din teren al „roș-albaștrilor” va fi Adrian Ilie, un jucător în vârstă de doar 23 de ani.

„E un sentiment unic. Să fii căpitan la Steaua, la 23 de ani. Dar, în același timp, este o mare responsabilitate, pentru echipă, dar și pentru cei care vin și ne susțin la fiecare meci și vor și mai mult. Îmi doresc să fiu un exemplu pozitiv pentru echipă și pentru tinerii care vin din spate.

Am simțit o încărcătură foarte mare și o mândrie. Am fost foarte fericit că am fost desemnat de Daniel (n.r. -antrenorul Daniel Oprița) căpitan.

(n.r. - de ce crede că a fost ales căpitan) Probabil pentru că sunt unul dintre cei mai vechi jucători, sunt aici de cinci ani de zile, știu ce însemnă responsabilitatea la această echipă și cred cu tărie că sunt și un jucător care merit să fiu căpitan”, a spus Ilie, pentru Steaua TV.

Sezon slab pentru CSA Steaua

CSA Steaua ocupă locul zece în clasamentul Ligii 2, cu 12 puncte, la egalitate cu Chiajna și Viitorul Târgu Jiu.

În acest sezon, „militarii” nu au reușit să obțină decât două victorii, încheind șase meciuri la egalitate și pierzând un altul.

Etapa următoare din Liga 2, CSA Steaua se deplasează la Slobozia, sâmbătă (21 octombrie), pentru meciul cu Unirea, din etapa cu numărul zece a ligii secunde.