Reacția lui Leo Grozavu, după ce Poli Iași a făcut un pas uriaș către promovare: "Am intrat în ei la pauză! Felicit Dinamo"

Dinamo a deschis scorul în minutul 22, grație reușitei lui Ghezali, iar Poli Iași a restabilit egalitatea cu câteva minute înainte de pauză, prin Harrison. În repriza secundă, moldovenii au arătat o altă față, iar dubla lui Alin Roman (57', 68') a dus punctele în Copou.

Reacția lui Leo Grozavu după Dinamo - Poli Iași 1-3

După meci, Leo Grozavu a recunoscut că a avut un discurs mai dur la pauză pentru a-și trezi jucătorii. Antrenorul ieșenilor a felicitat-o pe Dinamo și a refuzat să vorbească foarte mult despre promovare, spunând că mai sunt 5 meciuri de disputat în play-off.

"Un meci frumos, spectaculos, cu răsturnare de scor. Îmi felicit băieții, au făcut o partidă de luptă extraordinară. Ne-am trezit după 0-1. Până la 0-1, am avut foarte multe momente de amorțeală, de lipsă de mișcare. Puteam să mai primim un gol în primele minute. Contrar a ceea ce s-a întâmplat la Steaua, când am condus cu 1-0 și am jucat foarte bine, de data asta am reușit, chiar dacă am fost conduși, să întoarcem rezultatul.

Sunt meciuri cu miză, cu suporteri, ne ambiționează și pe noi. Ne-am dori la fiecare meci să avem o asemenea atmosferă propice fotbalului. Felicit gazdele, pe Dinamo, pe Ovidiu pentru tot ce face aici. Chiar dacă au pierdut, ceea ce a reușit să facă Burcă la Dinamo, pentru mine este de apreciat. Mă bucur că suporterii încurajează echipa chiar dacă pierd. Am văzut publicul aplaudând jucătorii când au ieșit de pe teren, ceea ce spune mult despre unitatea din vestiar și din tribună.

Am fost mai mult decât inspirat să luăm mai mulți jucători în deplasare. Jankov a acuzat o stare de greață dimineață. Nici acum nu e foarte bine. Ne-a luat pe nepregătite. D-aia trebuie să ai un lot echilibrat pe toate posturile.

După 0-1, s-a trezit și Alin Roman. A avut înainte acea lovitură liberă în care a alunecat și a fost foarte marcat. I-am spus că a trecut și important e ce face în continuare. La fel a fost la Timișoara, când după o discuție mai aspră a fost omul meciului.

Am intrat un pic în ei la pauză. Ei sunt motivați oricum, dar n-am înțeles teama din prima repriză, din primele 20-30 de minute. Parcă eram blocați. Aveam atmosferă frumoasă, oameni în tribună, un ambient perfect pentru a juca. Am demonstrat că suntem o echipă care joacă, nu văd de ce atâta teamă. Reacția lor a fost una pozitivă, iar rezultatul ne-a ieșit.

A trecut jumătate de play-off. S-a încheiat turul. Mai sunt 15 puncte puse în joc și e devreme să facem calcule, pronosticuri. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă cu Oțelul. Ne dorim să câștigăm, suntem datori suporterilor noștri. Vom vedea ce va fi. Toate ecihpele care joacă în play-off o fac meritat. Sunt jocuri echilibrate, nu poți să spui de dinainte că vei câștiga sau vei pierde", a spus Leo Grozavu.

Clasament Liga 2 (play-off) după 5 etape

1. Poli Iași - 49p

2. CSA Steaua - 47p

3. Oțelul Galați - 45p

4. Dinamo - 38p

5. Gloria Buzău - 37p

6. Unirea Dej - 34p

CSA Steaua nu are în acest moment drept de promovare. Pe baza clasamentului actual, Poli Iași și Oțelul Galați ar merge direct în Liga 1, iar Dinamo și Gloria Buzăur vor disputa barajul.