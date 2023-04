Dinamo - Poli Iași, ora 20:00, LIVE TEXT. ”Câinii”, obligați să câștige pentru a ține pasul cu Oțelul

Chiar dacă a reușit să câștige derby-ul cu Dinamo, scor 2-0, Steaua nu a reușit să plece cu cele trei puncte de la Buzău. Un succes i-ar fi asigurat primul loc echipei lui Daniel Oprița și după această etapă.

Dinamo - Poli Iași, de la ora 20:00, LIVE TEXT

Dacă Poli Iași va câștiga meciul cu Dinamo, programat marți, la ora 20:00, atunci moldovenii vor reveni pe primul loc în eșalonul secund.

De partea cealaltă, și ”roș-albii” au nevoie de o victorie pentru a ține pasul cu Oțelul Galați și pentru a păstra distanța față de Gloria Buzău, care s-a apropiat la un singur punct de locul patru în urma acestui rezultat.

„Ne așteaptă un meci împotriva unei echipe care are a rezolvat ecuația promovării. Vreau să îi felicit pe domnul Sfaiter, pe Leo Grozavu, de când a venit a schimbat fața echipei, a avut o serie foarte bună.

Din punct de vedere tactic ne-a pus multe probleme , meci pierdut cu 1-0, execuție fantastică a lui Hlistei. Simt că suntem pregătiți să facem un meci bun, contra unei echipe care face pressing agresiv, echipe pregătite din toate punctele de vedere. O să încercăm să facem jocul nostru, mai multă claritate, fluiditate, sper să găsim cele mai bune soluții, să avem claritate în ceea ce face și sper să fiu și eu inspirat în planul tactic.

Moralul este bun, am avut o săptămână la dispoziție, a fost un meci pierdut, dar pe greșelile noastre. Chiar dacă am pierdut, în a doua repriză a fost la discreția noastră. Chiar și în 10 oameni am controlat jocul cum am vrut noi. Au fost și lucruri bune, procesul de creștere se întâmplă și sincope, nu așa cum ne-am dori, dar asta este sportul, trebuie să te ridici și să mergi mai departe”, a spus Ovidiu Burcă, la conferința de presă.