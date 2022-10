Leo Grozavu (55 de ani) a fost prezentat oficial ca noul antrenor al formației din Copou, unde a fost dorit insistent de prietenul Cornel Șfaițer. Grozavu a antrenat-o ultima oară pe Sepsi Sfântu Gheorghe, în Liga 1, iar acum are ca obiectiv promovarea cu Poli Iași.

Leo Grozavu, noul antrenor de la Poli Iași

”A fost destul de greu, din momentul în care am plecat de la Sfântu Gheorghe eu, personal, am obiective foarte, foarte importante. Îmi doresc tot timpul mult mai mult, am dorit să găsesc ceva pe doleanțele mele, cu toate că am avut foarte multe contracte în perioada asta. Ne leagă o relație de 15 ani, o relație profesională.

După 15 ani de muncă împreună, e clar că am legat și o relație de prietenie. Eu sunt un tip mai de modă veche, cred că prietenii trebuie ajutați în momentele mai puțin fericite”, a spus Leo Grozavu, la conferința de presă.

Armătura Zalău, Universitatea Cluj, FC Botoșani, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan, ACS Poli Timișoara, Petrolul Ploiești și Sepsi OSK sunt echipele pe care le-a pregătit Leo Grozavu (55 de ani).

Grozavu o preia pe Poli Iași de pe locul cinci. Ieșenii sunt la egalitate cu Unirea Slobozia și sunt la doar trei puncte distanță de liderul CSA Steaua. În următoarea etapă, moldovenii vor evolua împotriva celor de la Metaloglobus, pe teren propriu.