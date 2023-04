Ovidiu Burcă, realist înaintea derby-ului cu CSA Steaua: "Cea mai bună echipă a acestei ligi"

Partida fusese inițial programată luni, 17 aprilie, de la ora 18:00. FRF a decis să reprogrameze meciul din Ghencea la cererea Jandarmeriei București, având în vedere că în aceeași zi, câteva ore mai târziu, s-ar fi jucat și partida FCSB - Farul Constanța, astfel că ar fi putut exista conflicte între fanii celor patru echipe.

Înaintea confruntării de pe Ghencea, Ovidiu Burcă a vorbit despre importanța meciului, ținând cont că întâlnesc una dintre cele mai importante echipe din liga secundă.

"Ne așteaptă o partidă extrem de dificilă, întâlnim o echipă foarte bună, dacă nu chiar cea mai bună de până acum a acestei ligi, cu jucători care au jucat la nivelul primelor divizii, cu un antrenor care, deși e tânăr, are foarte multă experiență, are un proces alături de jucători pe care l-a început acum doi ani și ceva. Întâlnim o echipă care are toate condițiile, beneficiază de o infrastructură foarte bună, de un buget solid. Ne așteaptă un meci dificil, contra unei echipe foarte bune.

Despre noi, putem spune că ne aflăm într-un moment bun, echipa a făcut progrese de la meci la meci, venim după două victorii în care nu am primit gol. Suntem pe un trend ascendent, din perspectiva mea de antrenor mă interesează să avem progres de la meci la meci. Legat de Steaua, ei sunt o echipă foarte bună, chiar dacă au făcut egal și au pierdut la Galați. Odată cu vestea asta legată de buget, cred că le-au dat stimulul de care aveau nevoie", a declarat Ovidiu Burcă în cadrul unei conferințe de presă.

