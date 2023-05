Ovidiu Burcă, neînfricat înaintea barajului Dinamo - FC Argeș: "Noi însemnăm forță, dominanță! Teama nu există"

Dinamo - FC Argeș, manșa tur a barajului pentru menținerea/promovarea în Liga 1, se joacă pe Arena Națională, luni, de la ora 20:00. Returul este programat sâmbătă, de la 21:00, la Pitești.

Ovidiu Burcă, neînfricat înaintea barajului Dinamo - FC Argeș: "Noi însemnăm forță, dominanță! Teama nu exstă"

La conferința de presă, Ovidiu Burcă a explicat că toți jucătorii lui Dinamo sunt conștienți de importanța partidei, dar și de ce presiunea este un factor benefic pentru echipa sa. De asemenea, tehnicianul "câinilor" i-a dat o replică lui Bogdan Vintilă, care a spus că și-ar dori să rezolve barajul după prima manșă.

"Avem câteva probleme, dar pentru fiecare problemă există o soluție. Sunt ferm convins că jucătorii care vor intra o vor face la un nivel foarte bun.

Din punct de vedere mental, toți băieții conștientizează importanța momentului. Astfel de meciuri le pregătești un an întreg. Săptămâna asta nu am făcut nimic special față de alte săptămâni. Sunt încrezător în șansele noastre penntru că astfel de meciuri le pregătești un an întreg. Noi am muncit foarte bine, am creat o stare de spirit fantastică. Lucrurile au fost mai bune de la săptămână la mână, de asta avem foarte mare încredere.

E un meci în două manșe. Am văzut că Bogdan a zis că el vrea să tranșeze încă din primul meci. Eu aș vrea să o tranșez în două meciuri.

Trebuie să așteptăm finalul. Indiferent cum a fost anul ăsta, dacă nu se va promova, va fi o dezamăgire foarte mare. Asta o știm cu toții, indiferet că ne place sau nu. Aveam această presiune, care este un privilegiu să joci cu atâția fani în spate.

FC Argeș are un lot foarte bun. Sincer, nu înțeleg ceea ce s-a întâmplat acolo. Ca nume au niște jucători foarte valoroși. Echipa nu arată sub nicio formă de locul ocupat acum. Vom vedea, e mai bine să pleci ca underdog, dar vom vedea pe teren. Eu cred că va fi un duel echilibrat.

Procentele astea pentru șanse le faceți voi, din exterior. Noi, indiferent de adversarul întâlnit, trebuie să-l respecți până începe meciul. După care, lucrurile trebuie să ia o altă turnură. Reprezentăm un club care înseamnă forță, dominanță. Cuvinte ca teamă sau frică nu trebuie să existe, n-au existat niciodată în vocabularul clubului.

O să vedem până la ora meciului dacă putem recupera niște jucători care au ieșit accidentați. Dacă nu, o să avem soluții. Decât să forțăm un jucător care nu e 100%, mai bine începem jocurile cu jucători care sunt 100%", a spus Ovidiu Burcă, la conferința de presă.