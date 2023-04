Întrebat ce șanse ar avea Dinamo la un eventual baraj cu o formație din Liga 1, precum UTA Arad sau Chindia Târgoviște, Mihai Stoica a fost categoric, spunând că nu vede cum un club din eșalonul secund, indiferent de nume, ar putea elimina formația din liga superioară.

Mihai Stoica spulberă speranțele lui Dinamo: "Zero șanse!"

Începând din sezonul 2015/2016, după ce formatul din Liga 1 s-a modificat, iar barajele pentru menținere/promovare au reapărut, doar CS Mioveni (2021) și U Cluj (2022) au reușit să promoveze elimininând o formație din primul eșalon, pe FC Hermannstadt, respectiv Dinamo.

"Zero șanse! Orice echipă din Liga 2, zero șanse la ce am văzut. Sunt două meciuri. Dacă era un singur meci, se putea întâmpla orice, mai apărea un Vidican la VAR, mai știu eu.. dar așa, nu cred.

Șanse minime pentru echipa din Liga 2. Cum am văzut mai tot timpul, anul trecut a fost excepția care întărește regula, dar Dinamo era într-o situație aproape fără ieșire", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Dinamo a pierdut, în această seară, contra lui Poli Iași, pe teren propriu, scor 1-3, în runda a cincea din play-off. "Câinii" sunt la șapte lungimi în spatele ultimei poziții care asigură promovarea directă, ocupată de Oțelul Galați.

Clasament Liga 2 (play-off) după 5 etape

1. Poli Iași - 49p

2. CSA Steaua - 47p

3. Oțelul Galați - 45p

4. Dinamo - 38p

5. Gloria Buzău - 37p

6. Unirea Dej - 34p

CSA Steaua nu are în acest moment drept de promovare. Pe baza clasamentului actual, Poli Iași și Oțelul Galați ar merge direct în Liga 1, iar Dinamo și Gloria Buzăur vor disputa barajul.