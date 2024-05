Mesajul celor de la Corvinul Hunedoara după decizia luată de UEFA

Corvinul Hunedoara a primit licența și va putea evolua în preliminariile Europa League.

Mesajul postat de Corvinul Hunedoara după ce a primit licența pentru Europa League

La scurt timp după anunțul venit din partea UEFA, câștigătoarea Cupei României a reacționat printr-un mesaj scurt publicat pe rețelele sociale.

”UEFA Europa League, here we come! Un oraș, o comunitate, o echipă”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a celor de la Corvinul Hunedoara, după ce ”corbii” au primit licența din partea UEFA.

Corvinul Hunedoara s-a calificat în preliminariile Europa League, după ce a triumfat în Cupa României. Echipa lui Florin Maxim s-a impus la loviturile de departajare în finala cu Oțelul Galați, scor 2-2 (3-2 d.l.d.).

Anunțul FRF în legătură cu participarea Corvinului Hunedoara în preliminariile Europa League

”Joi, 23 mai, UEFA a comunicat Federației Române de Fotbal decizia cu privire la solicitarea clubului Corvinul 1921 Hunedoara de acordare a licenței de participare în competițiile europene.

În urma analizării documentelor trimise de către club prin intermediul FRF, Corvinul Hunedoara a primit acordul de participare în UEFA Europa League, sezonul 2024-2025”, a fost anunțul făcut de FRF.