În urma acestui rezultat, sibienii au urcat pe locul doi și sunt foarte aproape de promovarea directă în Liga 1. După meci, Măldărășanu s-a arătat deranjat de atitudinea băncii tehnice a celor de la Universitatea Cluj.

Marius Măldărășanu: ”Când m-am dus la danca lor, mi-au întors spatele”

„Jocul nu a fost unul plăcut, dar pe parcursul acestui campionat, poate v-ați dat seama, chiar am jucat fotbal. Nici Barcelona nu joacă mereu. De multe ori am luat gol, am pierdut puncte. Astăzi mi-aș fi dorit mai mult să avem posesia, era prea devreme. Au pus o presiune mare pe noi. Ce pot să spun decât să-mi felicit băieții pentru atitudinea de care au dat dovadă.

Au fost niște greșeli care au influențat rezultatul, clasamentul. A existat o foarte mare frustrare, cel puțin etapa trecută. Dacă erați în vestiarul nostru... erau mese rupte. Nu vreau ca nimeni să ne decidă destinul. Astăzi au dat totul pe teren, îi felicit pentru victorie.

Am câștigat, nu știu dacă meritat. Mi-a plăcut atmosfera de la Cluj, dar trebuie să știe să accepte și ei o înfrângere. Când am fost la banca lor de rezerve, mi-au întors spatele. Nu a existat respect, așa ceva nu am mai văzut, dar asta e, mergem înainte. Trebuie să fii bărbat, ne salutăm, ne urăm baftă, după meci la fel, dar ca aici n-am văzut să nu îţi respecţi omologul de pe cealaltă bancă”, a spus Marius Măldărășanu, la finalul partidei.

Dinamo - U Cluj, barajul tot mai aproape de realitate

Sunt șanse mari ca Dinamo (locul 14, Liga 1) să înfrunte Universitatea Cluj (locul 3, Liga 2) la barajul pentru menținere/promovare. Există, totuși, două scenarii prin care poate fi evitat duelul dintre cele două formații cu galerii înfrățite:

FC Hermannstadt să piardă contra Stelei în ultima etapă, iar Universitatea Cluj să învingă Concordia Chiajna. În acest caz, Dinamo ar înfrunta la baraj formația sibiană, care va coborî pe locul 3.

Dinamo să învingă UTA în ultima etapă, iar Chindia să nu câștige cu ultima clasată Gaz Metan Mediaș. În acest caz, bucureștenii ar termina pe locul 13 în Liga 1 și ar înfrunta ocupanta poziției a patra/cincea din Liga 2.

Ambele variante par puțin probabile. Hermannstadt va întâlni în ultima etapă CSA Steaua, acasă, formație care nu are obiectiv, fiind sigură de locul 4, în timp ce Chindia va înfrunta o formație de juniori a lui Gaz Metan Mediaș, care se va desființa după acest joc.