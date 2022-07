Dinamo are cel mai negru an din istoria clubului. Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în Liga 1 cu U Cluj, 1-3 scor general, și a retrogradat, are datorii de peste 7 milioane de euro, după spusele lui Mircea Rednic (60 ani), interdicție la transferuri, și riscă să se desființeze din cauza datoriilor.

În toată această perioadă, Dinamo a fost ținută în viață de cotizanții DDB. Însă Cosmin Moți (37 ani), dinamovist declarat, este de părere că singura salvare pentru clubul din Ștefan cel Mare este să pornească din Liga 4, de unde să înceapă construcția unui proiect sănătos.

Cosmin Moți: „De ce ne mai chinuim?”

„E o situație dezastruoasă. Părerea mea sănătoasă este ca Dinamo ar trebui să înceapă din Liga 4, un proiect sănătos, cum a făcut Rapid. Ei încearcă proiect, dar nu au stadion, nu au bază de antrenament, nu știu ce jucători mai au, nu au antrenor. De ce ne mai chinuim?

Înțeleg că se bazează foarte mult pe suporteri, dar nu pot continua la nesfârșit. Nu știe nimeni unde e palmaresul, unde sunt culorile.

Eu dacă aș avea bani, nu aș investi la Dinamo”, a declarat Cosmin Moți la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Fostul fundaș central a evoluat la Dinamo 5 sezoane și jumătate, timp în care a câștigat un titlu o Cupă și o Supercupă a României. CV-ul lui Moți este completat de performanța de la Ludogorets, unde a obținut 9 titluri, o Cupă o Bulgariei și 4 Supercupe.