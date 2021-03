"Are calitati extraordinare!" Un jucator de la Rapid l-a impresionat pe Dumitrescu! Ce spune despre eventuala promovare a giulestenilor

Rapid a reusit sa prinda playoff-ul ligii secunde, dupa o victorie in ultima etapa, 4-2, cu Metaloglobus.

Cunoscut ca un simbol al Stelei, Ilie Dumitrescu nu se ascunde in a-si declara sustinerea si simpatia fata de Rapid, si chiar se declara fan al unui tanar fotbalist al giulestenilor, Antonio Sefer.

"Putin cu exteriorul, la coltul lung, cu stangul, jucator tehnic. Are sansa sa devina un jucator foarte bun pentru Liga 1, are calitati extraordinare. Este preferatul meu de la Rapid, l-am urmarit. Mie, imi lipseste Rapidul din liga 1. Este o echipa care mie mi-a marcat copilaria si cariera de fotbalist, ma refer la jocurile disputate contra lor.

Traiesti pentru astfel de meciuri, cu Dinamo, cu Rapid, am crescut valoric. Era o atmosfera senzationala sa marchezi contra lor pe Giulesti. Imi doresc sa revina in Liga 1", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Ultimul sezon in care Rapid a evoluat in Liga 1 a fost in 2014-2015, iar de atunci clubul s-a dizolvat si reformat si au promovat succesiv din Liga a 4-a pana in Liga a 2-a.

Pentru revenirea in primul esalon al fotbalului romanesc, giulestenii se vor duela cu Poli Timisoara, FCU Craiova, Csikszereda, CS Mioveni si Dunarea Calarasi.