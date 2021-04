EXCLUSIV | "E extraordinar ce se intampla la Rapid! Au un antrenor traznet!" Dragomir ii lauda pentru giulesteni in lupta pentru promovare

Fostul presedinte al LPF-ului e fan al proiectului din Giulesti si anunta cum poate promova.

Aflata pe locul 2 care i-ar asigura promovarea directa in Liga 1, Rapidul are un viitor promitator, e de parere Mitica Dragomir. Acesta lauda tot proiectul, de la copii si juniori, pana laa echipa mare, insa anunta ca ii e frica sa nu se intample ceva care sa strice totul, cum doar la echipa giulesteana se poate intampla.

"Daca Rapidul mai castiga un joc in deplasare si toate de acasa, promoveaza sigur. Oricum, probabil fac ei ceva sa tulbere apele. Are un antrenor traznet, retineti ce va spun. Un singur patron, mai bine, ca daca erau doi se certau intre ei. Un presedinte giulestean, fost jucator, in persoana lui Daniel Niculae. Sunt bolnavi mintali daca promoveaza si-l schimba. Eu stiu ce se intampla la Rapid. Are un centru de copii si juniori pus la punct, cu antrenori foarte buni.

Au facut experimente, si Grigore era un antrenor bun, dar la Rapid nu trebuie sa vorbesti filosofic. Iti trebuie liniste sa ai rezultate, Rapidul pana nu a avut putina liniste nu a putut sa aiba rezultate", a spus Mitica Dragomir la Ora Exacta in Sport.