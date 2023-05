Dinamo va avea viață grea pe Arena Națională! Steliștii vor să o mai țină un sezon în Liga 2: „Cum adică ce ne motivează?”

Dinamo mai are șanse minime să promoveze direct în prima ligă, iar Steliștii vor să se asigure că la finalul meciului direct „câinii” nu vor mai avea decât opțiunea barajului pentru accederea în prima ligă.

Atacantul Tsvetelin Chunchukov a dezvăluit că CSA își dorește victoria cu Dinamo, pentru a încheia sezonul pe locul doi.

Chunchukov: „E vorba și de orgoliul nostru!”

„Cum adică? Să învingem! E vorba de noi, de brand, de familiile noastre, de suporterii noștri. Contează enorm un duel cu Dinamo, e vorba de rivalitate, dar vrem să câștigăm 3 puncte fiindcă obiectivul este neschimbat, să încheiem campionatul pe o poziție ce duce direct în Liga 1.

Sincer? Habar n-am, sunt multe păreri, am citit și eu, și noi, nici nu știm ce să mai credem. La fotbal, că e vorba de miuță, că e vorba de meci oficial, intri pe teren ca să câștigi meciul. Așa că vrem să învingem Dinamo, să terminăm pe locul 2, care ar fi poziție direct promovabilă, apoi... Nu mai e treaba noastră, dar e treaba noastră să câștigăm acel loc, pe teren. E vorba și de orgoliul nostru.

Fiecare poate zice orice. Noi am vrut să câștigăm și la Iași, dar, uneori, în fotbal pierzi. Noi ne-am dat interesul cu absolut toate echipele. Poți spune că a fost o altă emulație, mai mare, cu Dinamo din punctul de vedere al istoriei. Dar e clar că ne-am dat interesul, altfel nu am fi fost atât de multă vreme pe locul 1. În rest, am fost doar pe 2, altă poziție promovabilă, așa că despre ce lipsă de interes ar fi vorba?

Mi-aș dori enorm să dau gol din nou în derby, să celebrez cu colegii și cu fanii. Avem două victorii cu Dinamo, o vrem pe a treia. Apoi, ceea ce ține de politica fotbalului nu mai e treaba jucătorilor. Noi vrem să triumfăm acolo, în iarbă”, a spus Tsvetelin Chunchukov, potrivit gsp.ro.

Dinamo ocupă locul patru în clasamentul playoff-ului Ligii 2, cu 43 de puncte și se află la trei puncte în spatele Oțelului Galați. Pe primul loc se află Poli Iași (deja promovată în Superliga), iar pe doi este CSA Steaua (fără drept de promovare).

Dacă echipele încheie playoff-ul cu egalitate de puncte, atunci primul criteriu care va conta pentru departajare va fi clasarea în sezonul regulat.