DezastrU la Cluj! 3 infrangeri in 4 meciuri, Universitatea e pe loc de RETROGRADARE desi anunta ca va promova lejer. Ce s-a intamplat azi, cu Gloria Buzau

Clujul n-a putut sa-si dea restart nici cu Buzaul lui Ilie Stan.

A pierdut cu 2-0 la Tg. Mures, unde joaca pana la refacerea gazonului de pe Cluj Arena. U a luat bataie din doua penalty-uri si a ajuns pe 17 in B dupa 4 etape. Are numai 3 puncte si e deja la 6 distanta de pozitia de baraj, ocupata acum de UTA.

De cealalta parte, Gloria Buzau e prima in B, cu maximum de puncte. Din pacate pentru Ilie Stan, Buzaul n-are drept de promovare la finalul sezonului. E club de drept public si va putea juca in Liga 1 abia in 2021, daca isi rezolva problemele de statut.