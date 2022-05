Retrogradați în divizia secundă la finalul sezonului trecut, după o serie proastă care părea mai mult o greșeală de moment, Astra pare să dispară de pe radarul fotbalului românesc. Campioni în 2016, giurgiuvenii au probleme financiare uriașe, iar lotul este format doar din juniori.

De altfel, echipa a retrogradat în liga a treia, după ce au pierdut cu Ripensia Timișoara, scor 1-3. Un fost jucător al clubului a vorbit despre coșmarul de la Giurgiu.

Detalii din coșmarul de la Astra: ”Ne băteau echipele de Liga 4”

Robert Riza, fundașul stânga de 22 de ani declarat liber de Comisia de Soluționare a Litigiilor, după ce a stat șase luni la echipa lui Ioan Niculae fără să fie plătit, a vorbit despre dificultățile de la clubul din sudul țării.

”Noi nu am făcut cantonament, nimic. Au rămas 7 jucători de la echipa mare. Toți cei tineri au rămas. Patru au plecat până la urmă și am rămas 3. Ne băteau echipele de Liga 4. Nu aveam echipă, nu știam cu cine o să jucăm. Erau salarii de 500 de euro. Știam că nu o să mai luăm bani.

Aveam apă de la cișmea și beam. Nu aveam absolut nimic. Am ajuns să batem ”U” Cluj, am făcut egal pe Ghencea. Am ajuns pe 0 la puncte, de la -14, care au devenit -19. Noi ne spălam singuri echipamentul și vestiarul.

Făceam tot. Nu mai venea nimeni, dacă nu le dădeau banii… La stadion aveam bucătăria, dar nu mâncam nimic. Își făceau băieții singuri de mâncare. Mai venea lumea când făceam grătar”, a dezvăluit Robert Riza, pentru as.ro.