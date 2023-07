"Dacă FCSB intră în Ghencea, s-a terminat cu fotbalul la Steaua". Verdict clar despre subiectul momentului 

Vicecampioana României nu poate evolua pe Arena Națională la începutul acestui sezon, deoarece pe cel mai mare stadion din țară va fi găzduit un concert.

În aceste condiții, cei de la FCSB sunt nevoiți să găsească o altă arenă pentru disputarea derby-ului cu Dinamo, iar Gigi Becali a spus că e sigur de faptul că FCSB va fi lăsată să evolueze în Ghencea, pe stadionul "Steaua".

Florin Prunea, verdict clar despre FCSB în Ghencea



Fostul internațional român este de părere că dacă FCSB va ajunge să evolueze pe arena din Ghencea, atunci CSA Steaua va avea o soartă sumbră.

"Cel mai important pas va fi acela când FCSB va intra în Ghencea. Dacă FCSB intră acolo, va fi stadionul plin. Atunci s-a terminat cu echipa de fotbal de la CSA Steaua. Și asta este o miză", a declarat Florin Prunea, la Digi Sport.

Stadionul "Steaua" a fost inaugurat oficial pe 7 iulie 2021, printr-un amical cu formația sârbă OFK Belgrad (6-0), după ce, cu o lună înainte, fusese ales de Macedonia de Nord și Austria pentru desfășurarea antrenamentelor de dinaintea meciurilor disputate la EURO 2020. Construcția arenei din Bulevardul Ghencea a durat trei ani și a costat aproape 100 de milioane de euro.

Gigi Becali: "Vă dați seama în ce țară trăim?"



Întrebat unde se va disputa meciul cu Dinamo, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a părut convins că echipa sa va reuși să închirieze pentru prima oară noua arenă din Ghencea.

Omul de afaceri se bazează pe presiunile puse de Marcel Ciolacu, premierul României, care-și dorește ca FCSB să joace meciurile de pe teren propriu în Ghencea.

"Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, dar, ce am înțeles, eu nu am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu, dar eu acum o să-i dau un telefon. Și ce am înțeles eu, că am și eu relații.

Ciolacu le-a dat ordin spunând 'i-am promis lui Becali că are obligația ca Steaua, așa a zis el, Steaua, să joace pe Ghencea!' Deci, sută la sută o să jucăm pe Ghencea. Cică lor le e frică de Talpan. Vă dați seama în ce țară trăim? Să-ți fie frică de Talpan? Cât e Ciolacu ministru, nu-mi fac griji. E om serios și se ține de cuvânt", a spus Gigi Becali.