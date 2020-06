BREAKING NEWS: Ionut Popa, in coma la Spitalul din Arad dupa ce a suferit un stop cardio-respirator

Ionut Popa e in stare grava la Secia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Arad!

Popa a suferit in aceasta seara un stop cardio-respirator. Antrenorul de 67 de ani a fost transportat de urgenta la spital, unde a fost resuscitat. Acum, Popa se afla in sectia de ATI.



"Starea sa e grava, e in coma. A suferit un stop cardio-resporator si, din ceea ce spune medicul neurolog, tumorile de la nivelul capului au crescut", a spus pentru specialarad.ro o sursa din spital.

Popa se lupta de mai bine de un an cu o tumora cerebrala inoperabila. Fost antrenor la Timisoara, Iasi sau Arad, Popa a trebuit sa renunte la cariera la inceputul anului trecut din cauza starii sale medicale. Familia a incercat sa-l duca pe Popa la Viena sau Budapesta, iar omul de fotbal a mai fost vazut si de medici din Arad, Timisoara, Cluj sau Iasi.