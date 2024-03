CSA Steaua, OUT din cursa pentru play-off-ul din Liga 2! 

În urma acestui rezultat, echipa pregătită de Daniel Oprița iese complet din calculele pentru un loc de play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

Argeșenii au deschis scorul în minutul 60 prin Andrei Panait, cu un șut din afara careului, iar scorul final a fost stabilit de Ion Cărăuș, în minutul 76.

CSA Steaua, OUT din cursa pentru play-off!

Astfel, CS Mioveni rămâne pe locul patru, cu 32 de puncte, și păstrează șanse reale pentru calificarea în play-off-ul din Liga 2. De partea cealaltă, CSA Steaua, cu 25 de puncte, rămâne pe locul zece și este exclusă, matematic, din lupta pentru primele șase.

În ultimele două sezoane din Liga 2, Steaua a reușit să prindă play-off-ul, dar nu a putut promova din cauza formei de organizare a clubului. Mai întâi, echipa lui Daniel Oprița a reușit să se claseze pe locul patru, care asigură calificarea la baraj, iar în sezonul precedent a terminat pe locul doi, poziție care asigură promovarea directă.

Contractul lui Daniel Oprița expiră la finalul acestui sezon, iar viitorul antrenorului a fost pus sub semnul întrebării încă din prima parte a acestui sezon.

”Mai am puțin și mi se termină contractul și nu mai vreau să vorbesc despre cine va veni și cine va pleca. Ăștia sunt jucătorii pe care îi am și îmi voi duce treaba la bun sfârșit.

Dacă m-ar fi dorit, clubul probabil că mi-ar fi făcut o ofertă. Dar nu am discutat nimic. Atât timp cât mai ai puțin și intri în ultimul an sau în ultimele șase luni și nu ți se face ofertă, e clar că cineva… Le las lor Steaua, să facă mai bine decât am făcut eu, dacă am greșit față de cineva îmi cer scuze, dar nu vreau să mă cert cu nimeni”, spunea Oprița, în luna noiembrie, la Fanatik.ro.

Standings provided by Sofascore

Programul ultimei etape din sezonul regulat de Liga 2:

CSM Alexandria - Metaloglobus București

Ceahlăul Piatra Neamț - Progresul Spartac

CSA Steaua București - CS Tunari

CSC 1599 Șelimbăr - Chindia Târgoviște

CSC Dumbrăvița - Csikszereda Miercurea Ciuc

CSM Slatina - CS Mioveni

FC Argeș - CSM Reșița

Gloria Buzău - ACS Viitorul Tg. Jiu

Unirea Dej - Concordia Chiajna

Unirea Slobozia - Corvinul Hunedoara