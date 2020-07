PRIMVS derby – "Un meci pe viata si pe moarte!" Dan Alexa pune presiune pe jucatorii de la Petrolul!

Rapid si Petrolul se vor infrunta sambata, de la ora 20:15, in derby-ul etapei din playoff-ul Ligii a 2-a.

Antrenorul giulestenilor a comentat partida pe care o vor juca elevii sai in acest weekend. Dan Alexa considera ca meciul este extrem de important pentru Petrolul care, in cazul unei infrangeri, ar putea pierde toate sansele la promovare.

"Cei de la Petrolul vor avea prospetime atat cat vor putea. Insa au jucatori care nativ stau bine fizic. As vrea sa fie un avantaj pentru noi perioada de pauza a lor si trebuie sa profitam de lucrurile astea. In plus, trebuie sa nu mai avem acele caderi de la Mioveni, acele sincope.

Factorul mental poate sa fie decisiv la Ploiesti. Jucatorii au fost foarte afectati dupa egalul de la Mioveni, dar a trecut. Tot ceea ce conteaza este meciul de maine, trebuie sa fim pregatiti din toate punctele de vedere, sa avem incredere si sa jucam un meci de care pe care cu rivala noastra. Petrolul a investit foarte mult, in primul an a ratat promovarea, asa ca meciul de maine pentru cei de acolo este pe viata si pe moarte.

Daca noi invingem la Ploiesti nu ii vad bine pe cei de la UTA, pentru ca pot fi depasiti in orice moment. Noi avem sanse de promovare importante, am aratat un fotbal bun, avem potential, insa avem nevoie si de putina sansa, cum a avut Turris la Arad", a declarat Dan Alexa la conferinta de presa dinaintea partidei.

Meciul dintre Petrolul si Rapid este programat sambata, de la ora 20:15. In acest moment, ploiestenii sunt pe ultimul loc in clasamentul playoff-ului Ligii a 2-a, cu 19 puncte, in timp ce giulestenii au doar un punct in plus si sunt pe a 5-a pozitie.