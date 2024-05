Echipa lui Florin Maxim a câștigat Cupa României (2-2, 3-2 d.l.d. vs. Oțelul Galați, în finală) și a primit de la UEFA licența pentru a participa în Europa. Totuși, Corvinul va juca în sezonul următor tot în liga secundă.

Corvinul, forcing pentru Europa! Hunedorenii au anunțat patru transferuri: ”Bun venit”

După ce s-ar fi înțeles cu patru jucători pentru a prelungi înțelegerile contractuale ale acestora (DETALII AICI), Corvinul a anunțat pe rețelele social media că a realizat alte patru transferuri în luna mai.

Așadar, hunedorenii i-au anunțat pe Goodnews Ibuchi Chukwu, Odejobi Toheeb Babatunde, Otega Jimmy King și Taiye Abolaji Rasaq, patru fotbaliști nigerieni.

”Clubul nostru anunţă transferul a patru fotbalişti nigerieni de perspectivă! Se alătură lotului nostru Goodnews Ibuchi Chukwu (mijlocaș ofensiv de bandă), Odejobi Toheeb Babatunde (fundaș central), Otega Jimmy King (atacant de careu) și Taiye Abolaji Rasaq (mijlocaș defensiv), toţi semnând contracte pe patru ani cu Corvinul!

Bun venit, băieţi şi multă baftă!”, se arată în comunicatul emis de Corvinul.

”UEFA Europa League, here we come! Un oraș, o comunitate, o echipă”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a celor de la Corvinul Hunedoara, după ce ”corbii” au primit licența din partea UEFA.

Anunțul FRF în legătură cu participarea Corvinului Hunedoara în preliminariile Europa League

”Joi, 23 mai, UEFA a comunicat Federației Române de Fotbal decizia cu privire la solicitarea clubului Corvinul 1921 Hunedoara de acordare a licenței de participare în competițiile europene.

În urma analizării documentelor trimise de către club prin intermediul FRF, Corvinul Hunedoara a primit acordul de participare în UEFA Europa League, sezonul 2024-2025”, a fost anunțul făcut de FRF.