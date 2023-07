Adus la Piatra Neamț de tatăl său, Florentin Petre (47 de ani), cu care Ceahlăul a început sezonul, Patrick va rămâne pentru cel puțin încă un sezon la actuala sa echipă, unde este antrenat în prezent de Cristi Pustai.

Pentru Patrick nu este prima promovare. A mai promovat în Liga 2 cu Dacia Unirea Brăila și Minaur Baia Mare.

Florentin Petre: ”Patrick merită mult mai mult”

„Sunt mândru de el și de ceea ce a realizat la Ceahlăul, mă bucur foarte tare că l-am adus acolo pentru că a reușit atât personal cât și cu grupul să promoveze. Un mare merit îl am și eu acolo, am plecat din anumite probleme personale.

E bine, are contract un an de zile, să fie sănătos că talent are. Important este să fie sănătos și să aibă noroc. Patrick merită mult mai mult, o s-o spun foarte mult timp de aici înainte. Cu siguranță depinde și de el, de felul cum va juca în următoarea perioadă și, dacă joacă bine, cu siguranță va juca mai sus”, a spus Florentin Petre, la Sport.ro.

Patrick este un produs al academiei lui Dinamo, care a mai jucat în Liga 1 la Sepsi și Poli Iași. În ultimii trei ani, mijlocașul a evoluat în ligile inferioare, la formații precum Farul, Dacia Unire Brăila sau Minaur Baia Mare.

Înainte de a semna cu Ceahlăul, fiul lui Florentin Petre a evoluat la Dacia Unirea Brăila și Minaur Baia Mare. Alături de maramureșeni, mijlocașul a reușit să promoveze în Liga 2, după un baraj cu CS Hunedoara, scor 5-3, la general.

Florentin Petre, legendă în ”Ștefan cel Mare”

Tatăl lui Patrick, Florentin Petre (46 de ani), este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo. A crescut în Ștefan cel Mare, a evoluat în celebra echipă de juniori construită de Ionuț Chirilă, unde i-a avut colegi pe Cătălin Hîldan, Laurențiu Lică, Cezar Dinu sau Mihai Tararache.

Florentin Petre a jucat pentru "câini" în perioada 1994-2006 și a cucerit nouă trofee - trei titluri, cinci Cupe ale României și o Supercupă.