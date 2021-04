Ca la ei, la nimeni! Timisorenii anunta ca Alexa nu mai pleaca! "Obiectivul trasat inca poate fi atins"! Comunicatul oficial al clubului

Dupa infrangerea suferita luni, 4-0, la Mioveni, Alexa a anuntat ca pleaca de la echipa.

Totusi, se pare ca dupa mai multe ore de gandire, conducatorii gruparii timisorene au decis sa nu-l lase pe antrenor sa plece si l-au convins sa ramana, cel putin pana cand obiectivul promovarii nu va mai fi realizabil, dupa cum reiese din comunicatul oficial.

"Reprezentantii Universitatii Politehnica Timisoara si ai Asociatiei Suporterilor Timisoreni 'Druckeria' implicati in conducerea clubului au hotarat, in urma unei sedinte de urgenta, reconfirmarea lui Dan Alexa in functia de antrenor principal al echipei, pana la incheierea acestui sezon.

Apreciem in acest fel munca pe care Dan a depus-o, alaturi de noi, in inchegarea unei echipe competitive pentru acest an de Liga a II-a, in care obiectivul pe care ni l-am trasat poate fi in continuare atins. Referitor la parcursul sportiv din ultima perioada, suntem in asentimentul tuturor si consideram ca trebuie sa existe schimbari pe toate planurile, incepand cu cel al determinarii si atitudinii in joc.

In acest sens reafirmam pozitia staff-ului tehnic, acesta avand libertatea de a face orice schimbari considera necesare pentru urmarirea obiectivului stabilit: promovarea in Liga I. Cei mai frumosi ani sunt cei ce vor veni! Inainte Politehnica!", se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial al clubului.