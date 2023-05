Fostul fundaș "de fier" al Stelei, Adrian Bumbescu (63 de ani), spune că există discuții în acest moment în interiorul clubului cu privire la dreptul de promovare. Conform legislației actuale, Steaua nu poate promova din cauza faptului că este club departamental.

Steaua ar putea primi drept de promovare, spune Bumbescu

În prezent angajat al Stelei, Adrian Bumbescu spune că se lucrează în club pentru obținerea dreptului de promovare în sezonul 2023/2024:

"Pentru sezonul viitor vom face o nouă echipă. Se discută acum în interiorul clubului despre promovare. Eu cred că în sezonul viitor vom rezolva această problemă referitor la dreptul de promovare. Știu că sunt discuții, se dorește modificarea legii.

Oprița și staff-ul său merită felicitări pentru acest sezon. Echipa a terminat pe locul 2, direct promovabil. Eu cred că Daniel Oprița ar trebui păstrat și în sezonul viitor, a făcut o treabă foarte bună.

Vor rămâne jucătorii care merită să joace la Steaua. Se discută deja cu anumiți jucători care ar putea semna în vară. Să vedem ce fotbaliști o să mai găsim, ce jucători mai rămân liberi. Și din Academie vor promova tinerii care merită, care s-au impus.

Jucătorii actuali au primit multe șanse, au jucat la un club mare. Se va face o analiză, vom vedea cine rămâne. Nu știu dacă dreptul pentru promovare ar trebui să-i afecteze pe jucători, fiecare are părerea lui", a spus Adrian Bumbescu, pentru Sport.ro.

Antrenorul Daniel Oprița (41 de ani) a transmis că foarte mulți jucători își termină contractele la final de sezon, astfel că va fi nevoit să ia aproape de la zero: “Mai sunt patru jucători care mai au contracte! Ceilalți își termină contractele în iunie. Am discutat și cu Chunchukov, așteaptă oferte de la Liga 1, n-ar zice 'nu' unei oferte de acolo. Eu și staff-ul meu mai avem un an de contract”, a spus Oprița, la emisiunea Națiunea Stelistă.

Proiect în Parlament pentru modificarea Legii Sportului

Fostul ministru al Apărării Vasile Dîncu și alți doi colegi din PSD au depus un proiect de lege pentru modificarea Legii Sportului. Inițiativa ar permite CSA Steaua să evolueze în Liga 1.

Vasile Dîncu a explicat pe Facebook de ce a depus acest proiect: "Da, normal este ca toti sportivii sa aibă şanse egale la performanţe, cel puţin din punctul de vedere a legilor sau regulamentelor. Chiar dacă nu ne naştem egali, chiar dacă nu avem medii care să producă echitate, nu este normal ca legile sa ne oprească să participam la competiţie.

În sport trebuie ca performanţa să fie ultimul criteriu care decide campionii şi clasamentele. Sportul a reuşit să creeze eroi ai naţiunilor din copii desculţi şi să unească oamenii sub drapele.

Sportul nu acceptă să faci campioni prin lege şi nici să obţii performanţe prin decrete de stat. Sportul este un teritoriu al egalităţii atunci când oferă fiecăruia o şansă. Măcar una de principiu, şansa de a te alinia la start", a scris Dîncu.

Pentru a intra în vigoare, proiectul lui Vasile Dîncu trebuie să treacă de Senat și Camera Deputaților. Mai apoi, legea trebuie promulgată de președintele Klaus Iohannis și apoi publicată în Monitorul Oficial.