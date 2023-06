Adi Popa și-a decis viitorul și anunță noul plan de la CSA Steaua

CSA Steaua a încheiat pe locul secund Liga 2, însă nu a avut drept de promovare din cauza formei de organizare a clubului. "Militarii" au mai primit o lovitură în ultimele zile, după ce propunerea pentru modificarea Legii Sportului a fost retrasă.

Adi Popa: "Se lucrează la CSA Steaua pentru obținerea dreptului de promovoare. Au timp două luni"

Totuși, CSA Steaua nu renunță la planul său, iar până la startul următorului sezon din Liga 2 și-ar dori să se asocieze cu o entitate privată pentru a avea drept de promovare în primul eșalon. Adi Popa spune că informațiile le-a primit direct de la comandatul clubului.

De asemenea, Adi Popa spune că va rămâne la CSA Steaua în cazul în care echipa va obține dreptul de promovare și va avea o miză reală, după două consecutive în care a fost blocată în Liga 2.

"Ieri am discutat la club cu domnul comandant. Se aude că se lucrează, fac tot posibilul pentru a face o asociere cu un privat din punct de vedere legal. M-a asigurat că fac demersurile pentru a schimba forma juridică și pentru a avea drept de promovare în sezonul următor. Să se facă o asociație prin care să avem drept de promovare. Știu că se lucrează și au timp de două luni, până începe prima etapă din Liga 2, să facă acest lucru.

Da, eu am avut discuția și le-am spus că dacă se întâmplă asta și vom avea drept de promovare, categoric îmi voi dori să lupt. Noi și anul acesta am promovat, iar anul trecut am fi jucat barajul cu Chindia", a spus Adi Popa, la Digisport.