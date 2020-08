"A venit momentul lui! Va reusi prima promovare la Liga a 2-a!" Prima reactie a oficialilor Rapidului dupa numirea lui Iencsi!

Oficialii giulesteni au vorbit la Pro X despre ce urmeaza pentru Rapid in urmatorul sezon.

Actionarul principal de la Rapid, Victor Angelescu, a comentat decizia de a-l numi pe Adrian Iencsi in functia de antrenor principal al echipei.

"Asta a fost unul dintre motivele pentru care l-am ales (n.r. ca are foarte mult pedigree giulestean), dar nu singurul. Pe Adi il cunosteam dinainte, am mai lucrat impreuna si stiam ce fel de om e. Acum a venit timpul lui, sansa lui sa antreneze Rapidul.

Sunt convins ca are multa experienta, si principal, si secund. Nu vad un impediment. Daniel Pancu a fost la prima experienta la noi, Iencsi are cel putin 6 echipe la care a mai fost.

Eu am o vorba, CV-ul nu joaca. Normal ca e important, trecutul te defineste, dar nu inseamna ca daca ai avut 3 promovari o sa o ai si pe a patra. Asta a fost alegerea noastra si speram sa fie prima promovare a lui Iencsi la Liga a 2-a.

Suntem in negocieri cu anumiti jucatori, am vrut intai sa numim antrenorul ca sa putem discuta si cu el despre jucatori. O sa ne mai despartim de cativa jucatori. Cautam pe toate palierele si vom vedea ce putem face", a declarat Victor Angelescu la Ora exacta in sport.

Acesta a vorbit si despre bugetul pe care giulestenii il vor avea in sezonul urmator in care vor incerca din nou sa obtina promovarea.

"Nu va mai fi bugetul atat de mare. Ne va permite sa ne batem la promovare, dar nu va mai fi la fel de mare ca in sezonul trecut.

Eu cred ca nu vor ramane atatea echipe in Liga a 2-a, sunt foarte multe restrictii, trebuie sa ai teste COVID facute si ai nevoie de un buget mai mare pentru asta, asa ca va fi greu pentru multe echipe. In fiecare an s-au retras pe parcurs si cred ca vor ramane in jur de 20 ca anul trecut", a conchis actionarul Rapidului.