5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1! Arges - Rapid, derby-ul ligii secunde

Doua intalniri din Liga 2 si trei de Liga 3, printre partidele de interes.

Articol de: Gabriel Chirea

1. FC ARGES - FC RAPID 1923

Liga 2 / duminica, 15 septembrie, 15.30 / Stadion Municipal “Nicolae Dobrin”, Pitesti

Gazdele, antrenate de Nicolae Dica, ocupa locul 5 in Liga 2, iar oaspetii, pregatiti de Daniel Pancu, se afla acum pe pozitia a 7-a in esalonul secund. Ambele echipe si ambii antrenori se afla sub presiune tot mai mare, in conditiile in care liderul Turris Turnu Magurele se afla la distanta de ele de 6, respectiv 8 puncte, dupa 6 etape disputate, iar in cazul unui egal sau al unei infrangeri apele se pot tulbura foarte repede.

2. UTA ARAD - CS MIOVENI

Liga 2 / duminica, 15 septembrie, 11.30 / Stadion “Motorul”, Arad

Argesenii sunt, impreuna cu Turris, supriza placuta a acestui inceput de sezon, ocupand locul secund in Liga 2. Fara nume importante in lot, dar cu echipa echilibrata, muncitoare si cu niste tineri de perspectiva, antrenorul Marius Stoica va da un test important la Arad, intr-una dintre cele mai grele deplasari posibile in divizia secunda. UTA ocupa pozitia a 4-a in clasament, fiind la doar 2 puncte distanta de adversara de duminica, iar echipa lui Laszlo Balint este un mix reusit de fotbalisti experimentati si juniori talentati. Partida se va juca pe terenul sintetic de pe “Motorul”, in conditiile in care arena "Francisc Neuman" (14.000 locuri) va fi, probabil, inaugurata abia la finalul acestui an.

3. AEROSTAR BACAU - BUCOVINA RADAUTI

Liga 3, Seria 1 / vineri, 13 septembrie, 17.00 / Stadion “Aerostar”, Bacau

Bucovina lui Dorin Goian se va deplasa la Bacau, pentru un meci cu Aerostarul lui Daniel Munteanu. Cele doua echipe au punctaj maxim dupa 3 etape disputate si ocupa primele doua locuri in seria lor din Liga 3. Antrenate de doi fosti fundasi centrali de calitate, echipele au doua dintre cele mai bune aparari din campionat si se vor lupta in acest sezon pentru promovarea in liga secunda cu Otelul, Ceahlaul si Foresta Suceava.

4. CSM ALEXANDRIA - CSM Slatina

Liga 3, Seria 3 / vineri, 13 septembrie, 17.00 / Stadion “Peco”, Alexandria

„Derby-ul Oltului” din Liga 3 pune fata in fata liderul seriei, Slatina (9 puncte din etape, golaveraj +10, fara gol primit in 3 etape), si pe CSM Alexandria, locul 4 (7 puncte, golaveraj +5). Ramasa fara rivalitatea cu Craiova lui Mititelu in aceasta serie, Slatina lui Bobi Verdes este marea favorita la promovare, din lot facand parte jucatori cu multa experienta la nivelul primelor doua ligi, in timp ce Alexandria lui Alin Panzaru incearca sa ii puna mai multe probleme decat i-a pus conjudetenei Turris in sezonul trecut.

5. ACS POLI TIMISOARA - FC “U” Craiova 1948

Liga 3, Seria 4 / sambata, 14 septembrie, 17.00 / Stadion “Electrica”, Timisoara

O partida care se disputa intre clubul care detine marca „Poli Timisoara” si echipa lui Adrian Mititelu, care se vrea continuatoarea Universitatii Craiova. Pe banca celor doua echipe stau doi fosti colegi la „U” Craiova, in anii ’90, Silviu Balace si Eugen Trica. Situatia celor doua grupari este total diferita. Daca oltenii au un lot valoros si ocupa locul secund in serie, cu punctaj maxim dupa 3 etape, banatenii sunt abia pe 13, pozitie retrogradabila (1 punct), si au promovat multi jucatori tineri pentru acest sezon.