„Trebuie neapărat să facem altceva pe teren!” Ce l-a nemulțumit pe Bergodi la debutul la Sepsi OSK 

Cristiano Bergodi a debutat cu o înfrângere pe banca tehnică a lui Sepsi OSK, 1-2 cu FC Voluntari, însă antrenorul este încrezător în noii săi jucători și consideră că echipa se poate redresa.

Bergodi: „Cred că meritan o remiză”

„În prima repriză am început să jucăm bine, la fel am început-o și pe a doua, dar din păcate, am făcut niște greșeli. Trebuie neapărat să facem altceva pe teren. Eu cred că meritam o remiză.

Nu sunt probleme în defensivă, am făcut acolo greșeli, mai ales la al doilea gol, nu trebuia să îl luăm, pe un contraatac, după un corner al nostru. Apoi am avut o șansă. Dar nu trebuia să stăm așa acolo.

Vedem, nu e problemă, suntem la început de drum. În general, avem mai mult de muncă, noi, toată echipa. Cunosc majoritatea jucătorilor, dar trebuie lucrat mai mult și vom vedea. A fost o înfrângere, dar mergem înainte”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Primul meci al lui Bergodi la Sepsi OSK a coincis cu prima partidă a covăsnenilor pe noul stadion. Arena de 8.400 de locuri care a costat 25 de milioane de euro.

În urma acestei înfrângeri, gruparea din Sfântu Gheorghe s-a afundat în subsolul clasamentului și după 12 etape ocupă locul 13, cu doar 10 puncte.