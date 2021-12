„Suntem în Alaska! Arbitrul parcă știa cine are galben!” Tănase, dezlănțuit după egalul cu Sepsi. Căpitanul a ales banii

FCSB s-a deplasat pe terenul lui Sepsi OSK, în etapa a 21-a din Liga 1. Însă, roș-albaștrii nu au reușit să continue seria formidabilă de 12 victorii consecutive și datorită intervențiilor lui Târnovanu, au reușit să smulgă un egal, 0-0, din întâlnirea cu gruparea covăsneană.

La finalul partidei, Florin Tănase a considerat că cele două cartonașe galbene încasate de Radunovic și Crețu au fost date prea ușor de către arbitru. De asemenea, căpitanul FCSB-ului a vorbit și despre diferența de 10 puncte față de liderul CFR Cluj.

Tănase: „Mai avea să-mi dea mie galben”

„Din păcate, nu am reușit să continuăm seria victoriilor. Este un punct câștigat în deplasare contra unei echipe bune, cu experiență, care joacă un fotbal frumos, cu un public numeros. Este bine că nu am pierdut.

Prima repriza, probabil dacă reușeam să marchez la acea lovitură de cap, altfel ar fi decurs meciul, dar asta este. Nu m-a surprins, am lovit-o prea jos, am șters-o prea mult și nu am reușit să o direcționez.

La fotbal te poți încurca cu oricine, poți bate pe oricine. În a doua repriză au avut ocazii mari. Per total, dacă te uiți la numărul ocaziilor, este bun și un punct. Suntem în Alaska, așa ne simțim la -10 (n.r. - aluzie cu diferența față de CFR). Am pierdut doi oameni importanți din cauza arbitrului, parcă știa cine are galben. Mai avea să îmi dea mie”, a declarat Florin Tănase la finalul meciului.

Întrebat de reporter:

„Bani mai mulți sau șansa de a prinde naționala?”, Tănase a răspuns promt:

„Sunt sincer, bani mai mulți. Ce? Acolo nu se joacă fotbal. Toată lumea zice că avem cel mai slab campionat și când se duce unul în Arabia: 'Aoleu'”, a precizat Florin Tănase.