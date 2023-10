Vicecampioana României a anunțat în cursul zilei de marți transferul oficial al fostului dinamovist, care a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, având inclusă o opțiune de prelungire pe încă doi ani. Anunțul a luat prin surprindere lumea fotbalului, asta și în contextul trecutului dinamovist al lui Rotariu.

Fanii lui Dinamo, mesaj pentru Dorin Rotariu: „A ajuns la echipa pentru care nu ar fi jucat niciodată!”

Pe una dintre paginile oficiale ale fanilor lui Dinamo a fost publicat un clip de la prezentarea lui Dorin Rotariu, în care tânărul fotbalist își arăta dragostea față de clubul din Ștefan cel Mare. Mai mult, acolo jucătorul spunea că nu ar face nimic pentru bani în ceea ce privește fotbalul.

„Mulți cred că o facem pentru bani, pentru faimă, dar nu e adevărat. Nu pentru bani stai în plus după antrenament, nu pentru bani îți dai sufletul pe teren.

Când pășești pe gazon, când auzi cum cântă galeria, ți se face pielea de găină. E o senzație ce nu poate fi explicată. Când ești fotbalist, când iubești sportul ăsta pentru asta tragi, pentru asta îți dai sufletul. Sunt Dorin Rotariu, sunt norocos că joc la Dinamo și am parte de un asemenea public”, spunea Dorin Rotariu în clipul postat de Tribuna Dinamo.

În descrierea clipului apare și un mesaj pentru noul jucător de la FCSB, în care reaminteau că în trecut, fotbalistul nu ar fi acceptat o propunere din partea echipei lui Gigi Becali.

„Ne-am bucurat când a ajuns în Ștefan cel Mare, chiar dacă originile lui nu aveau legătură cu Dinamo, ba dimpotrivă. Am sperat împreună că am găsit un nou puști minune pentru fotbalul românesc. L-am iertat și am trecut peste ce s-a întâmplat în 2014.

A explodat și a devenit un idol pentru micii dinamoviști, așa cum era Deniz Giafer în 2016. Și-a îndeplinit visul și a plecat apoi în fotbalul mare. Mai departe doar el ne poate explica ce nu a mers.

A ajuns astăzi înapoi în Superligă, la acea echipă pentru care nu ar fi jucat niciodată în trecut. Acum lucrurile s-au schimbat, e fotbalist profesionist, pasiunile trec pe planul secund.

În orice caz, noi știm că nu o face pentru bani. Așa ne spunea pe vremuri.

Mult succes, Dorin. Noi nu uităm momentele frumoase. Ne-ar fi plăcut ca nici tu să nu uiți”, se arată în mesajul postat.

Despre Dorin Rotariu

Ludogorets, campioana Bulgariei, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.

500.000 de euro este cota de piață a lui Rotariu, potrivit Transfermarkt

10 meciuri și un gol a strâns nepotul lui Iosif Rotariu la naționala României de seniori

„Rotariu a semnat deja. Este la antrenamente. A semnat pe un an plus doi ani, opțiunea clubului”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport. „Salariul este de 20.000 de euro pe lună”, a mai spus patronul FCSB.