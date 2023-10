Winger-ul s-a înțeles cu vicecampioana României, după ce a rămas fără echipă în august. Ludogorets a fost ultima aventură a lui Dorin Rotariu.

Ce spunea Dorin Rotariu în 2014, când era legitimat la Dinamo

În 2014, fotbalistul a decis să rupă înțelegerea cu agentul FIFA Anamaria Prodan, pe atunci soția lui Laurențiu Reghecampf, antrenor care se afla pe banca tehnică a FCSB-ului.

Dorin Rotariu a declarat în perioada respectivă că nu va ajunge niciodată la gruparea roș-albastră

„M-am grăbit atunci când am semnat acest contract şi sper ca doamna Anamaria să mă înţeleagă, mai ales ca eram şi puţin obosit pentru că abia ce revenisem din Irlanda. Eu am vrut doar să-mi fie mai bine şi nu credeam că se va ajunge aici. Totul s-a întamplat foarte repede, doamna Anamaria a luat legătura cu mama mea şi i-a transmis că ar fi bine să semnez cu dânsa după ce s-a întamplat cu fraţii Becali, iar mama mi-a telefonat spunându-mi aceste lucruri.

Când m-am întors am semnat contractul după o scurtă discuţie cu Anamaria, dar acum recunosc că am facut o greşeală. Plus că ulterior mi-am dat seama că eu mai aveam doi ani de contract cu firma fraţilor Becali. Sper ca suporterii dinamovişti să înţeleagă faptul ca am greşit şi îi asigur că niciodată nu voi ajunge în Ghencea!”, spunea Dorin Rotariu în 2014 pentru DigiSport.

Despre Dorin Rotariu

Ludogorets, campioana Bulgariei, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.

500.000 de euro este cota de piață a lui Rotariu, potrivit Transfermarkt

10 meciuri și un gol a strâns nepotul lui Iosif Rotariu la naționala României de seniori

„Rotariu a semnat deja. Este la antrenamente. A semnat pe un an plus doi ani, opțiunea clubului”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport. „Salariul este de 20.000 de euro pe lună”, a mai spus patronul FCSB.

VIDEO Iosif Rotariu: "Dacă Dorin se întoarce în România, el va deveni golgheter!"